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    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 16:12
    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с председателем Высшего органа по надлежащему управлению Кот-д'Ивуара Эпифаном Зоро Би Балло.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Стороны провели обсуждения в рамках третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией в Баку.

    Генпрокурор проинформировал о проводимых в стране реформах под руководством президента Ильхама Алиева, деятельности прокуратуры и мерах по борьбе с коррупцией, а также о работе центров ASAN xidmət и их вкладе в обеспечение прозрачности и снижение коррупционных рисков.

    Эпифан Зоро Би Балло отметил важность экономического сотрудничества между странами, в том числе в нефтяной сфере, и связь устойчивого развития с эффективным управлением и борьбой с коррупцией. Он заявил о заинтересованности в изучении опыта Азербайджана в этой области.

    Стороны подчеркнули широкие возможности для расширения правового сотрудничества, обмена опытом и укрепления институциональных связей.

    Кямран Алиев Борьба с коррупцией Кот-д'Ивуар
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