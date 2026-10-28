Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с председателем Высшего органа по надлежащему управлению Кот-д'Ивуара Эпифаном Зоро Би Балло.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Стороны провели обсуждения в рамках третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией в Баку.

Генпрокурор проинформировал о проводимых в стране реформах под руководством президента Ильхама Алиева, деятельности прокуратуры и мерах по борьбе с коррупцией, а также о работе центров ASAN xidmət и их вкладе в обеспечение прозрачности и снижение коррупционных рисков.

Эпифан Зоро Би Балло отметил важность экономического сотрудничества между странами, в том числе в нефтяной сфере, и связь устойчивого развития с эффективным управлением и борьбой с коррупцией. Он заявил о заинтересованности в изучении опыта Азербайджана в этой области.

Стороны подчеркнули широкие возможности для расширения правового сотрудничества, обмена опытом и укрепления институциональных связей.