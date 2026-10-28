İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan və Kot-d'İvuar arasında münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:51
    Azərbaycan və Kot-d'İvuar arasında münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Baş prokuror Kamran Əliyev Kot-d'İvuar Respublikasının Yaxşı İdarəçilik üzrə Ali Qurumunun sədri ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 28-də Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşü çərçivəsində Baş prokuror Kamran Əliyev Kot-d'İvuarın Yaxşı İdarəçilik üzrə Ali Qurumunun sədri Epifan Zoro Bi Ballonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Görüşdə Baş prokuror Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar, prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər, eləcə də "ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə məlumat, bu idarəetmə modelinin dövlət-vətəndaş münasibətlərində şəffaflığın təmin olunmasına və korrupsiya risklərinin azaldılmasına verdiyi töhfəni diqqətə çatdırıb.

    Baş prokuror, həmçinin, Azərbaycanın prokurorluq orqanlarının fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyətindən bəhs edərək, bu istiqamətdə institusional potensialın gücləndirilməsinin, müasir idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqinin və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Epifan Zoro Bi Ballo qonaqpərvərliyə və yüksək səviyyədə təşkil olunmuş tədbirə görə təşəkkürünü bildirib, Azərbaycan və Kot-d'İvuar arasında münasibətlərin inkişaf etdiyini vurğulayıb. O, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın, o cümlədən neft sənayesi sahəsində əlaqələrin əhəmiyyətini qeyd edərək, dayanıqlı iqtisadi inkişaf və səmərəli idarəetmənin korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə qarşılıqlı əlaqəsinə diqqət çəkib. Bu baxımdan Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində təcrübəsinin öyrənilməsində maraqlı olduqlarını bildirib.

    Görüş zamanı tərəflər qurumlar arasında hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və institusional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayaraq, bundan sonra da qarşılıqlı təmasların davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    İlham Əliyev Kamran Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Kot-d'İvuar
    Foto
    Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупцией
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:15
    Sabunçuda evdən 10 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    16:14
    Süleyman İsmayılzadə və Məryəm Cavadova Dakar-2026-da Azərbaycanın bayraqdarları olacaq
    Fərdi
    16:13
    Sənan Vəlizadə: "Kiberhücumlara qarşı sektorlararası məlumat mübadiləsi vacibdir"
    İKT
    16:12
    Abid Ələsgərzadə: "Kibertəhlükəsizlik insidentləri barədə AMB-yə məlumatın vaxtında verilməməsi pozuntu sayılır"
    İKT
    16:11
    Nasir Al-Darmaki: Muzeylər müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələrinə təcrübə bölüşmək imkanı verməlidir
    Xarici siyasət
    16:10
    Foto
    Azərbaycan və BƏƏ Müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlığa dair "Yol Xəritəsi" imzalanıb
    Hərbi
    16:07
    Azərbaycan mediasının inkişaf strategiyası və yeni prioritetləri müzakirə olunub
    Media
    16:05
    Foto
    Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulub
    Media
    16:05
    AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradır
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti