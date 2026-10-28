В медиашколе Report стартовала учебная программа 22-й группы

В медиашколе информационного агентства Report, действующей в составе медиаакадемии Global Media Group стартовала учебная программа 22-й группы.

Как сообщает Report, в рамках программы 9 студентов будут обучаться правилам подготовки новостей, интервью и репортажей, аналитических материалов и осваивать секреты профессии журналиста.

В процессе обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

На встрече со студентами директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что проводимые в агентстве тренинги являются небольшим испытанием для молодых журналистов:

"Умение оперативно подавать новости не формируется за один день. Это вопрос, требующий времени. Освоение этого навыка потребует от вас значительных затрат энергии. Думаю, вы сможете преодолеть трудности и овладеть практическими знаниями. Надеюсь, учеба в медиашколе Report принесет вам пользу".

Главный менеджер по человеческим ресурсам ООО Global Media Group Мелекназ Юсифова призвала студентов серьезно относиться к вопросу посещаемости:

"Своевременное посещение занятий, соблюдение правил дисциплины позволит вам основательно освоить учебную программу. Не стесняйтесь задавать вопросы. Приобретенные знания заложат основу успешной карьеры".

Руководитель медиашколы Report Media Исмаил Рафигоглу рассказал об учебном процессе:

"Группа сформирована из выпускников факультетов журналистики и других специальностей. Среди них есть даже студенты магистратуры. Полагаем, что процесс обучения пройдет очень интересно".

Отметим, что медиашкола Report функционирует с 13 июня 2018 года. Целью медиашколы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиашколу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

Информационное агентство Report с 2021 года действует в составе медикомпании Global Media Group. Созданная здесь Медиа-академия - это образовательная платформа, предоставляющая широкие возможности для молодых людей, желающих построить карьеру в современных медиа. Академия обеспечивает студентов качественным образованием и практическим опытом.