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    ЦБА: После киберинцидентов системы должны проходить повторный аудит

    ИКТ
    • 28 октября, 2026
    • 16:22
    ЦБА: После киберинцидентов системы должны проходить повторный аудит

    После киберинцидентов системы должны проходить повторный аудит, а эффективность мер информационной безопасности должна оцениваться на регулярной основе.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Абид Алескерзаде на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана.

    По его словам, прохождение аудита само по себе недостаточно для защиты от киберугроз:

    "Аудит охватывает определенный период и отражает состояние организации на тот момент. Однако зрелость и устойчивость информационной безопасности необходимо оценивать на регулярной основе. Аудит не является заключительным этапом этого процесса".

    Алескерзаде подчеркнул, что привлечение к аудиту специалиста с международным аккредитационным сертификатом не гарантирует защиту организации от будущих киберугроз. Поэтому наряду с документированием важно оценивать практическое применение мер безопасности и готовность организации к возможным инцидентам.

    Он пояснил это на примере хранения резервных копий. По его словам, даже если организация успешно прошла аудит и содержит в порядке документацию по резервным копиям и политики информационной безопасности, это не гарантирует, что в случае атаки системы будут обязательно восстановлены.

    "Предположим, что организация подвергается атаке ransomware и ее файлы шифруются. Согласно требованиям ЦБА, резервные копии должны храниться в отдельной среде. Однако организация не выполнила это требование и не обеспечила защиту резервных копий от шифрования. В результате происходит серьезный инцидент, и в деятельности организации возникают большие проблемы", - сказал Алескерзаде.

    По его словам, соблюдение требований позволит восстановить системы из резервных копий и продолжить работу даже в случае временного сбоя, вызванного киберугрозой.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Ассоциация микрофинансирования Азербайджана Кибербезопасность
    AMB: Kibertəhlükəsizlik insidentlərindən sonra sistemlər təkrar auditdən keçirilməlidir
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