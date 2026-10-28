ЦБА: После киберинцидентов системы должны проходить повторный аудит

После киберинцидентов системы должны проходить повторный аудит, а эффективность мер информационной безопасности должна оцениваться на регулярной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Абид Алескерзаде на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана.

По его словам, прохождение аудита само по себе недостаточно для защиты от киберугроз:

"Аудит охватывает определенный период и отражает состояние организации на тот момент. Однако зрелость и устойчивость информационной безопасности необходимо оценивать на регулярной основе. Аудит не является заключительным этапом этого процесса".

Алескерзаде подчеркнул, что привлечение к аудиту специалиста с международным аккредитационным сертификатом не гарантирует защиту организации от будущих киберугроз. Поэтому наряду с документированием важно оценивать практическое применение мер безопасности и готовность организации к возможным инцидентам.

Он пояснил это на примере хранения резервных копий. По его словам, даже если организация успешно прошла аудит и содержит в порядке документацию по резервным копиям и политики информационной безопасности, это не гарантирует, что в случае атаки системы будут обязательно восстановлены.

"Предположим, что организация подвергается атаке ransomware и ее файлы шифруются. Согласно требованиям ЦБА, резервные копии должны храниться в отдельной среде. Однако организация не выполнила это требование и не обеспечила защиту резервных копий от шифрования. В результате происходит серьезный инцидент, и в деятельности организации возникают большие проблемы", - сказал Алескерзаде.

По его словам, соблюдение требований позволит восстановить системы из резервных копий и продолжить работу даже в случае временного сбоя, вызванного киберугрозой.