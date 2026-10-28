Азербайджан и ОАЭ подписали "Дорожную карту" военного сотрудничества на 2027-2029гг
- 28 октября, 2026
- 16:19
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Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты подписали "Дорожную карту" о сотрудничестве между министерствами обороны на 2027-2029 годы.
Как передает Report со ссылкой на Минобороны, состоялось второе заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между оборонными ведомствами двух стран.
В рамках заседания начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Эльчин Абдуллаев встретился с делегацией во главе с директором Директората международных дел Минобороны ОАЭ бригадным генералом Джамалем Ибрагимом Мохаммедом Альмарзуки.
На мероприятии была отмечена важность взаимного обмена опытом между армиями двух государств, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества .
По итогам встречи подписаны Протокол второго заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству и "Дорожная карта" о сотрудничестве на 2027-2029 годы.