Азербайджан и ОАЭ подписали "Дорожную карту" военного сотрудничества на 2027-2029гг

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты подписали "Дорожную карту" о сотрудничестве между министерствами обороны на 2027-2029 годы.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, состоялось второе заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между оборонными ведомствами двух стран.

В рамках заседания начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Эльчин Абдуллаев встретился с делегацией во главе с директором Директората международных дел Минобороны ОАЭ бригадным генералом Джамалем Ибрагимом Мохаммедом Альмарзуки.

На мероприятии была отмечена важность взаимного обмена опытом между армиями двух государств, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества .

По итогам встречи подписаны Протокол второго заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству и "Дорожная карта" о сотрудничестве на 2027-2029 годы.