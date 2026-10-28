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    Ливия заинтересована в сотрудничестве по вопросам борьбы с коррупцией

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 16:19
    Ливия заинтересована в сотрудничестве по вопросам борьбы с коррупцией

    Ливия заинтересована в расширении международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращения незаконно полученных активов.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил директор Управления по мониторингу борьбы с отмыванием денег и возвращения активов, советник председателя Управления административного контроля Ливии по иностранным делам и международному сотрудничеству Ибрагим Абделькадир журналистам в Баку.

    "Мы заинтересованы в обмене опытом с другими государствами в вопросах борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращения активов. Для нас важно развивать взаимодействие между соответствующими ведомствами и укреплять международные связи", - отметил он.

    По его словам, участие в третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку предоставляет возможность обменяться практическим опытом с представителями других стран.

    "Мы рады находиться в Баку и обмениваться опытом с другими делегациями. Организаторы продемонстрировали высокий профессионализм при подготовке конференции", - подчеркнул представитель Ливии.

    Он также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия.

    Борьба с коррупцией Обмен опытом Государство Ливия
    Liviya korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır
    Libya interested in expanding international anti-corruption co-op
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