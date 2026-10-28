Ливия заинтересована в сотрудничестве по вопросам борьбы с коррупцией

Ливия заинтересована в расширении международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращения незаконно полученных активов.

Как передает Report, об этом журналистам заявил директор Управления по мониторингу борьбы с отмыванием денег и возвращения активов, советник председателя Управления административного контроля Ливии по иностранным делам и международному сотрудничеству Ибрагим Абделькадир журналистам в Баку.

"Мы заинтересованы в обмене опытом с другими государствами в вопросах борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращения активов. Для нас важно развивать взаимодействие между соответствующими ведомствами и укреплять международные связи", - отметил он.

По его словам, участие в третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку предоставляет возможность обменяться практическим опытом с представителями других стран.

"Мы рады находиться в Баку и обмениваться опытом с другими делегациями. Организаторы продемонстрировали высокий профессионализм при подготовке конференции", - подчеркнул представитель Ливии.

Он также поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия.