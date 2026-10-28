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    АОКА: Дистанционное кредитование порождает вызовы в сфере защиты персональных данных

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 16:19
    АОКА: Дистанционное кредитование порождает вызовы в сфере защиты персональных данных

    Онлайн-кредитование вызывает новые вопросы, связанные с защитой персональных данных.

    Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (АОКА) Фарид Мирзаев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Азербайджанской микрофинансовой ассоциацией (АМФА) в Баку.

    По его словам, цифровизация требует от финансовых организаций баланса между развитием услуг, информационной безопасностью и соблюдением нормативных требований.

    Мирзаев обратил внимание на то, что при дистанционном кредитовании клиенты подписывают соглашения посредством видеосвязи и передают свои данные финансовым учреждениям. В связи с этим возникают закономерные вопросы о месте, способе и сроках хранения и защиты указанной информации.

    Он подчеркнул, что для защиты информации в цифровых системах необходимы физические меры безопасности, технический и административный контроль, а также практическое применение нормативных требований.

    Кредитование Защита персональных данных Банковский сектор Азербайджана
    AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradır
    Online lending raises new issues related to personal data protection, expert says
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