АОКА: Дистанционное кредитование порождает вызовы в сфере защиты персональных данных

Онлайн-кредитование вызывает новые вопросы, связанные с защитой персональных данных.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (АОКА) Фарид Мирзаев на 12-й конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Азербайджанской микрофинансовой ассоциацией (АМФА) в Баку.

По его словам, цифровизация требует от финансовых организаций баланса между развитием услуг, информационной безопасностью и соблюдением нормативных требований.

Мирзаев обратил внимание на то, что при дистанционном кредитовании клиенты подписывают соглашения посредством видеосвязи и передают свои данные финансовым учреждениям. В связи с этим возникают закономерные вопросы о месте, способе и сроках хранения и защиты указанной информации.

Он подчеркнул, что для защиты информации в цифровых системах необходимы физические меры безопасности, технический и административный контроль, а также практическое применение нормативных требований.