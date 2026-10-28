MACC: На встрече в Баку приняты важные решения для борьбы с коррупцией в странах ОИС

На третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку приняты решения, направленные на усиление борьбы с коррупцией.

Как передает Report, об этом журналистам заявил главный комиссар Комиссии по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) Абдул Халим Аман.

"В ходе двухдневной конференции нам удалось разработать и принять резолюции, касающиеся мер по борьбе с коррупцией. Сегодня мы также представили позицию нашего правительства по вопросам, которые обсуждались в ходе встречи", - отметил он.

По словам Амана, подобные мероприятия создают платформу для обсуждения общих вызовов и укрепления взаимодействия между странами ОИС.

Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за организацию встречи.

"Хотел бы поздравить Азербайджан во главе с президентом страны с успешным проведением столь масштабной и важной конференции", - подчеркнул он.

Аман также высоко оценил гостеприимство азербайджанского народа.

"Баку - город с богатой историей. Жители Азербайджана очень гостеприимны и относятся к приезжим как к своим. Мы чувствуем себя здесь желанными гостями, и нам хочется остаться подольше", - добавил он.