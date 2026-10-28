MACC: На встрече в Баку приняты важные решения для борьбы с коррупцией в странах ОИС
- 28 октября, 2026
- 16:22
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На третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку приняты решения, направленные на усиление борьбы с коррупцией.
Как передает Report, об этом журналистам заявил главный комиссар Комиссии по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) Абдул Халим Аман.
"В ходе двухдневной конференции нам удалось разработать и принять резолюции, касающиеся мер по борьбе с коррупцией. Сегодня мы также представили позицию нашего правительства по вопросам, которые обсуждались в ходе встречи", - отметил он.
По словам Амана, подобные мероприятия создают платформу для обсуждения общих вызовов и укрепления взаимодействия между странами ОИС.
Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за организацию встречи.
"Хотел бы поздравить Азербайджан во главе с президентом страны с успешным проведением столь масштабной и важной конференции", - подчеркнул он.
Аман также высоко оценил гостеприимство азербайджанского народа.
"Баку - город с богатой историей. Жители Азербайджана очень гостеприимны и относятся к приезжим как к своим. Мы чувствуем себя здесь желанными гостями, и нам хочется остаться подольше", - добавил он.