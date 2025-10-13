ТЮРКПА подготовил проекты, направленные на содействие языковому единству в тюркском мире

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) реализовала два проекта под названием Qanun и Qamus, направленных на содействие парламентской дипломатии и укрепление языкового единства в тюркском мире.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь ТЮРКПА посол Мехмет Сурейя Эр.

По его словам, проект Qanun представляет собой платформу, объединяющую в цифровой среде тексты законодательных актов Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана и предоставляет услуги на 5 языках: турецком, азербайджанском, казахском, кыргызском и английском. Проект включает в себя такие функции, как поиск в документах, фильтрацию, маркировку и создание персонального рабочего файла.

Другой проект ТЮРКПА Qamus создает возможность сравнительного исследования словарного запаса тюркских языков.

Проект представляет собой цифровой словарь, включающий турецкий, азербайджанский, казахский, кыргызский, узбекский, туркменский, башкирский, татарский и уйгурский языки.

Доступ к указанным проектам возможен через сайты turkpa.org, qanun.turkpa.org и qamus.turkpa.org.