Турпоток из Азербайджана в Грузию в 2025 году вырос более чем на 33%

В 2025 году турпоток из Азербайджана в Грузию вырос более чем на 33% - свыше 292 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

Согласно информации, в 2025 году Грузию посетили 7,8 млн человек, включая транзитных путешественников и иностранных туристов, что на 5,9% больше по сравнению с 2024 годом. Количество иностранных туристов за отчетный период увеличилось на 8,4% и достигло 5,52 млн человек.

В частности, значительно выросло число туристов из Азербайджана. Так, в 2024 году страну посетили 219 356 граждан Азербайджана, тогда как в 2025 году этот показатель увеличился до 292 149 человек. Рост составил 33,2%, что является одним из самых больших показателей среди всех стран.

В четвертом квартале 2025 года Грузию посетили 1,69 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в третьем квартале страну посетили 2,96 млн человек (+6,6%).

По данным Национальной администрации туризма, Азербайджан занял пятое место в ТОП-5 стран по числу прибывших туристов. Первое место заняла Россия - 1,61 млн человек (рост на 13,4%), далее идут Турция - 1,26 млн человек (снижение на 6%), Армения - 962,1 тыс. человек (рост на 1,5%), Израиль - 411,1 тыс. человек (рост на 32,2%).