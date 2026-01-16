Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турпоток из Азербайджана в Грузию в 2025 году вырос более чем на 33%

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 13:58
    Турпоток из Азербайджана в Грузию в 2025 году вырос более чем на 33%

    В 2025 году турпоток из Азербайджана в Грузию вырос более чем на 33% - свыше 292 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

    Согласно информации, в 2025 году Грузию посетили 7,8 млн человек, включая транзитных путешественников и иностранных туристов, что на 5,9% больше по сравнению с 2024 годом. Количество иностранных туристов за отчетный период увеличилось на 8,4% и достигло 5,52 млн человек.

    В частности, значительно выросло число туристов из Азербайджана. Так, в 2024 году страну посетили 219 356 граждан Азербайджана, тогда как в 2025 году этот показатель увеличился до 292 149 человек. Рост составил 33,2%, что является одним из самых больших показателей среди всех стран.

    В четвертом квартале 2025 года Грузию посетили 1,69 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в третьем квартале страну посетили 2,96 млн человек (+6,6%).

    По данным Национальной администрации туризма, Азербайджан занял пятое место в ТОП-5 стран по числу прибывших туристов. Первое место заняла Россия - 1,61 млн человек (рост на 13,4%), далее идут Турция - 1,26 млн человек (снижение на 6%), Армения - 962,1 тыс. человек (рост на 1,5%), Израиль - 411,1 тыс. человек (рост на 32,2%).

    турпоток Азербайджан Грузия статистика
    Tourist flow from Azerbaijan to Georgia up by more than 33% in 2025

    Последние новости

    14:08

    В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

    Другие страны
    14:06

    Уточнены сроки сейсмических исследований на блоке ADUA

    Энергетика
    14:05
    Фото

    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13

    Инфраструктура
    14:04
    Фото

    Посол: События января 1990г и 1991г сыграли ключевую роль в освободительном движении Азербайджана и Литвы

    Внешняя политика
    14:01

    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    13:58

    Турпоток из Азербайджана в Грузию в 2025 году вырос более чем на 33%

    В регионе
    13:50
    Фото

    Спикер парламента Кыргызстана принял генерального секретаря ТЮРКПА

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Гулиев: Предстоящий саммит лидеров WUF13 отражает позицию Азербайджана в градостроительстве

    Инфраструктура
    13:28

    Первый "линкор Трампа" может обойтись США в $22 млрд

    Другие страны
    Лента новостей