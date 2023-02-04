Туркменистан в качестве помощи передаст сжиженный газ Узбекистану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве помощи.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило официальное издание "Нейтральный Туркменистан".

"Госконцерну Türkmengaz предписано безвозмездно передать Республике Узбекистан соответствующий объем сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи", - отметило издание.

Объем сжиженного газа не уточняется.

Узбекистан в декабре - январе из-за аномальных холодов испытал энергокризис в связи с резко увеличившимся потреблением газа и электроэнергии. Практически во всех городах и населенных пунктах страны возникли значительные проблемы с отоплением и электроснабжением. Власти были вынуждены временно закрыть автомобильные газовые заправки в Ташкенте и Ферганской долине и ввести ограничения на их работу во всех оставшихся регионах.