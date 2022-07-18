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Туркменистан инициировал создание еще двух региональных транспортных коридоров

Туркменистан инициировал создание еще двух региональных транспортных коридоров Представители государственных структур по транспорту Туркменистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции проводят рабочую встречу в Ашхабаде по вопросам создания транспортных коридоров в рамках деятельности Организации экономического сот
В регионе
18 июля 2022 г. 17:33
Туркменистан инициировал создание еще двух региональных транспортных коридоров

Представители государственных структур по транспорту Туркменистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции проводят рабочую встречу в Ашхабаде по вопросам создания транспортных коридоров в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, это первое заседание рабочей группы, нацеленной на создание международных транспортных коридоров по направлениям Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

Инициативу выдвинула туркменская сторона для укрепления экономических связей в регионе ОЭС, а также развития всех видов транспорта в международных комбинированных грузовых перевозках.

Также в ходе встречи речь шла о целесообразности создания единого реестра опасных грузов, пунктов КПП, карт автомобильных и железнодорожных путей.

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