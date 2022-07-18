Туркменистан инициировал создание еще двух региональных транспортных коридоров

Представители государственных структур по транспорту Туркменистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции проводят рабочую встречу в Ашхабаде по вопросам создания транспортных коридоров в рамках деятельности Организации экономического сот

Представители государственных структур по транспорту Туркменистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции проводят рабочую встречу в Ашхабаде по вопросам создания транспортных коридоров в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, это первое заседание рабочей группы, нацеленной на создание международных транспортных коридоров по направлениям Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

Инициативу выдвинула туркменская сторона для укрепления экономических связей в регионе ОЭС, а также развития всех видов транспорта в международных комбинированных грузовых перевозках.

Также в ходе встречи речь шла о целесообразности создания единого реестра опасных грузов, пунктов КПП, карт автомобильных и железнодорожных путей.