В Ашхабаде начал работу Международный транспортный форум

Конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие» начала свою работу в Ашхабаде.

Конференция "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие" начала свою работу в Ашхабаде.

Как сообщает Report, пленарное заседание началось выступлением спикеров, в числе которых Мамметхан Чакыев – генеральный директор Агентства транспорта и связи при Кабинете министров Туркменистана, Дмитрий Шлапаченко – постоянный координатор ООН в Туркменистане, Лариса Кислякова – председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии и др.

Среди делегатов из Азербайджана в Форуме принимают участие представители Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики ("SOCAR"), руководство "Бакинского Говсанского Международного Торгового Морского Порта", руководство "Caspian Logistics Solutions" и другие.