Туркменистан и КНР подписали ряд двусторонних документов

    Туркменистан и Китай подписали ряд документов, касающихся сотрудничества между вузами, музеями, СМИ.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство TDH.

    По его данным, в рамках визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в КНР состоялись двусторонние встречи членов туркменской делегации с китайскими партнерами. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по линии СМИ, в сфере образования, затрагивали вопросы логистики, модернизации профильной инфраструктуры в энергетическом секторе.

    По итогам встреч стороны подписали двусторонние документы. Среди них: меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Университетом Ланьчжоу, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальным управлением интеллектуальной собственности КНР, меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши и Национальным музеем Китая, меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству между туркменской редакцией электронной газеты Altyn asyr и китайским изданием "Жэньминь жибао".

    Туркменистан Китай двустороннее сотрудничество документы подписание

