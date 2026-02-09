Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 12:58
    Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

    Спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу 9-11 февраля посетит Турцию с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу парламента Кыргызстана, визит организован по приглашению председателя парламента Турции Нумана Куртулмуша и станет первой зарубежной поездкой Тургунбек уулу после его повторного избрания на должность спикера.

    В ходе визита в Анкаре запланирован ряд встреч на высоком уровне. Ожидается, что в рамках переговоров с Нуманом Куртулмушем стороны обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества, расширения двусторонних связей и укрепления партнерства между Кыргызстаном и Турцией.

    Отметим, что в апреле прошлого года председатель парламента Турции также посетил Кыргызстан с официальным визитом. Тогда был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве, направленный на активизацию взаимодействия законодательных органов двух стран.

    Турция Кыргызстан Нурланбек Тургунбек уулу Нуман Куртулмуш официальный визит
