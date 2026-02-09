Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 10 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 12:42
    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 10 кг наркотиков из Ирана

    Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду партии наркотиков из Ирана.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, на территории пограничного отряда "Лянкяран" была предотвращена попытка контрабанды 9 кг 860 г марихуаны из Ирана в Азербайджан.

    В результате оперативных мероприятий к уголовной ответственности привлечены два жителя Баку - Гусейнов Шахрияр Салим оглу (1991 г.р.) и Алиев Саттар Ниязи оглу (2001 г.р.).

    МВД борьба с наркоторговлей Лянкяран Госпогранслужба
    İrandan Azərbaycana 10 kq-a yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22
    Фото

    SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениям

    Энергетика
    13:21

    Индонезия и Азербайджан планируют обсудить экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    13:13

    Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

    Экология
    13:11

    Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

    Финансы
    13:11

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

    В регионе
    13:09

    В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    12:58

    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:58

    Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

    В регионе
    12:51

    Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

    Футбол
    Лента новостей