Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 10 кг наркотиков из Ирана
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 12:42
Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду партии наркотиков из Ирана.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, на территории пограничного отряда "Лянкяран" была предотвращена попытка контрабанды 9 кг 860 г марихуаны из Ирана в Азербайджан.
В результате оперативных мероприятий к уголовной ответственности привлечены два жителя Баку - Гусейнов Шахрияр Салим оглу (1991 г.р.) и Алиев Саттар Ниязи оглу (2001 г.р.).
