Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 10 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду партии наркотиков из Ирана.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, на территории пограничного отряда "Лянкяран" была предотвращена попытка контрабанды 9 кг 860 г марихуаны из Ирана в Азербайджан.

В результате оперативных мероприятий к уголовной ответственности привлечены два жителя Баку - Гусейнов Шахрияр Салим оглу (1991 г.р.) и Алиев Саттар Ниязи оглу (2001 г.р.).