Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 22:54
Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует открыть регулярное авиасообщение между Турцией и Арменией.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании на государственном портале публичного раскрытия информации.
"Совет директоров нашего объединения принял решение об открытии регулярных рейсов в город Тимишоара, Румыния, и в Ереван, столицу Армении, в зависимости от возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в заявлении.
