Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 22:54
    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует открыть регулярное авиасообщение между Турцией и Арменией.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании на государственном портале публичного раскрытия информации.

    "Совет директоров нашего объединения принял решение об открытии регулярных рейсов в город Тимишоара, Румыния, и в Ереван, столицу Армении, в зависимости от возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в заявлении.

    Turkish Airlines Турция Ереван
    Türk Hava Yolları İrəvana müntəzəm reyslər açmağı planlaşdırır

    Последние новости

    00:20

    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    00:10

    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    Другие страны
    23:47

    Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионов

    Футбол
    23:38

    СМИ: США перебрасывают десятки истребителей на Ближний Восток

    Другие страны
    23:33

    В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    23:16

    Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов

    Другие страны
    22:59
    Фото

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:54

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    22:49

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие страны
    Лента новостей