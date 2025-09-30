Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует открыть регулярное авиасообщение между Турцией и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании на государственном портале публичного раскрытия информации.

"Совет директоров нашего объединения принял решение об открытии регулярных рейсов в город Тимишоара, Румыния, и в Ереван, столицу Армении, в зависимости от возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в заявлении.