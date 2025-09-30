Türk Hava Yolları İrəvana müntəzəm reyslər açmağı planlaşdırır
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 23:01
Türkiyənin ən böyük aviadaşıyıcısı olan Türk Hava Yolları Türkiyə ilə Ermənistan arasında müntəzəm hava əlaqəsi yaratmağı planlaşdırır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.
"Assosiasiyamızın direktorlar şurası imkanlardan və bazar şəraitindən asılı olaraq Rumıniyanın Timişoara və Ermənistanın paytaxtı İrəvana müntəzəm reyslər açmaq qərarına gəlib", - deyə məlumatda qeyd olunub.
