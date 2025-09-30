İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 23:01
    Türk Hava Yolları İrəvana müntəzəm reyslər açmağı planlaşdırır

    Türkiyənin ən böyük aviadaşıyıcısı olan Türk Hava Yolları Türkiyə ilə Ermənistan arasında müntəzəm hava əlaqəsi yaratmağı planlaşdırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.

    "Assosiasiyamızın direktorlar şurası imkanlardan və bazar şəraitindən asılı olaraq Rumıniyanın Timişoara və Ermənistanın paytaxtı İrəvana müntəzəm reyslər açmaq qərarına gəlib", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Türk Hava Yolları Türkiyə Ermənistan
    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

