Zelenski Ukrayna Ordusunda dəyişiklikləri elan edib
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 16:59
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Prezident Ofisinin müavini Pavel Palisa ilə görüşdə ona Müdafiə Qüvvələrində dəyişikliklərlə bağlı məsələni işləməyi tapşırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Pavel Ukrayna Müdafiə Qüvvələrində zəruri dəyişikliklərlə bağlı yaxın həftələrdə qərarları müəyyən etmək üçün briqadalar və hərbi komandanlıqla müvafiq iş aparacaq", - deyə dövlət başçısı bildirib.
Zelenski həmçinin qeyd edib ki, Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın müdafiə təcrübəsi nəzərə alınmaqla hərbi təhsilin modernləşdirilməsi hazırlanır.
Son xəbərlər
17:32
"Qalatasaray" niderlandlı futbolçu ilə maraqlanırFutbol
17:32
Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
17:30
Yəmən prezidentinin müşaviri Cənubi Keçid Şurasının hərəkətlərini intihar adlandırıbDigər ölkələr
17:27
Özbəkistan növbəti 5 il üçün ixrac və turizm inkişafının məqsədlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:20
Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 2 %-dən çox artıbSənaye
17:05
Budanov Ukrayna Prezident Ofisinə rəhbərlik etməyə razılaşıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:03
Azərbaycan polietilen istehsalını 13 %-dən çox artırıbSənaye
16:59
Zelenski Ukrayna Ordusunda dəyişiklikləri elan edibDigər ölkələr
16:51