Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, поручил ему проработать вопрос изменений в Силах обороны.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Павел прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - сообщил глава государства.

Зеленский также сообщил, что готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны Украины в войне с Россией.