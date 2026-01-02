Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины
- 02 января, 2026
- 16:50
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, поручил ему проработать вопрос изменений в Силах обороны.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
"Павел прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - сообщил глава государства.
Зеленский также сообщил, что готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны Украины в войне с Россией.
