Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 16:50
    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, поручил ему проработать вопрос изменений в Силах обороны.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

    "Павел прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - сообщил глава государства.

    Зеленский также сообщил, что готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны Украины в войне с Россией.

    Владимир Зеленский Павел Палиса российско-украинская война
    Zelenski Ukrayna Ordusunda dəyişiklikləri elan edib

    Последние новости

    17:02

    Буданов согласился возглавить Офис президента Украины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:00

    Азербайджан увеличил производство этилена на 12%

    Бизнес
    16:52

    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    Происшествия
    16:50

    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Другие страны
    16:42

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Латвии

    Внешняя политика
    16:41

    В Кении произошло обрушение строящейся многоэтажки, под завалами остались люди

    Другие страны
    16:36

    "Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

    Футбол
    16:30

    В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

    Другие страны
    16:22

    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    Промышленность
    Лента новостей