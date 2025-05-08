Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан

Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.

Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Из-за политической нестабильности в Азии наши рейсы в Исламабад и Лахор в четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, отменены", - говорится в сообщении.

Таким образом не будут осуществлены шесть рейсов в обоих направлениях между Стамбулом, Исламабадом и Лахором.

Купленные до 7 мая билеты на эти направления можно будет сдать или перенести на другие даты без дополнительной платы, сообщила компания.