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Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан

Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.
В регионе
8 мая 2025 г. 12:03
Turkish Airlines до 9 мая включительно отменила рейсы в Пакистан

Авиакомпания Turkish Airlines не будет осуществлять перелеты в Пакистан и из него 8 и 9 мая из-за ситуации в этом регионе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Из-за политической нестабильности в Азии наши рейсы в Исламабад и Лахор в четверг, 8 мая, и пятницу, 9 мая, отменены", - говорится в сообщении.

Таким образом не будут осуществлены шесть рейсов в обоих направлениях между Стамбулом, Исламабадом и Лахором.

Купленные до 7 мая билеты на эти направления можно будет сдать или перенести на другие даты без дополнительной платы, сообщила компания.

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Версия на азербайджанском языке “Turkish Airlines” Pakistana uçuşları ləğv edib
Версия на английском языке Turkish Airlines cancels flights to Pakistan through May 9

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