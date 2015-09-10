Турецкий военный погиб в перестрелке на границе с Сирией

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Один турецкий военный погиб в результате перестрелки на границе с Сирией, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

С территории Сирии был открыт огонь по турецкой пограничной заставе в районе города Рейханлы провинции Хатай. В результате 21-летний военнослужащий Гёкхан Чакыр был доставлен в больницу с ранением. Однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Турецкие военные ответили на огонь ракетным ударом.