 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкий военный погиб в перестрелке на границе с Сирией

    Турецкие военные ответили на огонь ракетным ударом

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Один турецкий военный погиб в результате перестрелки  на границе с Сирией, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    С территории Сирии был открыт огонь по турецкой пограничной заставе в районе города Рейханлы провинции Хатай. В результате 21-летний военнослужащий Гёкхан Чакыр был доставлен в больницу с ранением. Однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. 

    Турецкие военные ответили на огонь  ракетным ударом. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi