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    ЦБА: Ежедневные денежные переводы на 20 тыс. манатов вызывают подозрения

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 12:38
    ЦБА: Ежедневные денежные переводы на 20 тыс. манатов вызывают подозрения

    Ежедневные денежные переводы в размере 20 тыс. манатов могут выглядеть подозрительно.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

    "Я сам клиент банка и считаю подозрительным, если масса людей ежедневно получает с разных карт по 20 тыс. манатов и более. Если такие транзакции происходят, их причины нужно расследовать. Это важно для выявления таких рисков, как уклонение от налогов или деятельность, связанная с азартными играми. Аналогичный подход применяется и к денежным переводам. Даже при превышении лимита на получение средств клиент может связаться с банком и объяснить суть операции. Если после проверки банк убедится, что транзакция не связана с азартными играми или иной подозрительной деятельностью, он разрешит ее проведение", - отметил он.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Денежные переводы из Азербайджана
    AMB rəsmisi: "Gündəlik 20 min manatlıq pul köçürməsi şübhə doğura bilər"
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