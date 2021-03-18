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Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель

Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель Турецкий 11-тонный ударный вертолет T929 (Atak II) получит двухкамерный турбовальный двигатель мощностью 2,5 тысячи лошадиных сил украинского производства
В регионе
18 марта 2021 г. 03:12
Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель

Турецкий 11-тонный ударный вертолет T929 (Atak II) получит двухкамерный турбовальный двигатель мощностью 2,5 тысячи лошадиных сил украинского производства.

Как передает Report, об этом сообщает Defense News, ссылаясь на заявление главы Turkish Aerospace Industries (TAI) Темела Котила.

По его словам, первый полет T929 намечен на 2023 год. Подробностей о силовой установке для вертолета руководитель не раскрыл.

Генеральный директор также сообщил, что стоимость одного турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X), над которым работают в TAI, составит около 100 миллионов долларов США. Котил отметил, что первый полет самолета должен состояться в 2025 году, а в 2029-м его планируется принять на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.

Ежемесячно планируется производить по два TF-X. Ежегодный доход TAI от соответствующей программы оценивается в 2,4 миллиарда долларов США. Согласно Котилу, в возглавляемой им компании 1000 из 4000 инженеров работают над TF-X.

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