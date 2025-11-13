Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

Пожарный самолет, принадлежащий Главному управлению лесного хозяйства при Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, потерпел крушение.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в министерстве.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что обломки самолета, пропавшего с радаров, были обнаружены вблизи города Сень в Хорватии.

В результате крушения пилот погиб.

22:38

Утеряна связь с пожарным самолетом, принадлежащим Главному управлению лесного хозяйства Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Согласно информации, два пожарных самолета AT802 вылетели в Хорватию для технического обслуживания, но один из них вскоре пропал с радаров.

"Самолеты вылетели из Чанаккале в аэропорт Загреба 12 ноября утром. Однако приземлились на ночь в аэропорту Риеки (город в Хорватии - ред.) из-за плохих погодных условий. Сегодня в 17:38 по турецкому времени (GMT+3) они снова вылетели в хорватскую столицу, однако вновь из-за непогоды решили вернуться обратно. Один из самолетов вернулся в Риеку, а со вторым в 18:25 по турецкому времени была утеряна радиосвязь", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве объявили о начале поисково-спасательных работ в координации с хорватскими властями для определения местонахождения пропавшего самолета и пилота.