    Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 22:51
    Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

    Пожарный самолет, принадлежащий Главному управлению лесного хозяйства при Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, потерпел крушение.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в министерстве.

    Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что обломки самолета, пропавшего с радаров, были обнаружены вблизи города Сень в Хорватии.

    В результате крушения пилот погиб.

    Утеряна связь с пожарным самолетом, принадлежащим Главному управлению лесного хозяйства Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

    Согласно информации, два пожарных самолета AT802 вылетели в Хорватию для технического обслуживания, но один из них вскоре пропал с радаров.

    "Самолеты вылетели из Чанаккале в аэропорт Загреба 12 ноября утром. Однако приземлились на ночь в аэропорту Риеки (город в Хорватии - ред.) из-за плохих погодных условий. Сегодня в 17:38 по турецкому времени (GMT+3) они снова вылетели в хорватскую столицу, однако вновь из-за непогоды решили вернуться обратно. Один из самолетов вернулся в Риеку, а со вторым в 18:25 по турецкому времени была утеряна радиосвязь", - говорится в заявлении ведомства.

    В министерстве объявили о начале поисково-спасательных работ в координации с хорватскими властями для определения местонахождения пропавшего самолета и пилота.

    крушение пожарного самолета Турция пилот гибель
    Türkiyənin Xorvatiyaya göndərdiyi yanğınsöndürmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB

