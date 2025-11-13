Türkiyənin Xorvatiyaya göndərilən yanğınsöndürmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    13 noyabr, 2025
    Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Baş İdarəsinə məxsus yanğınsöndürmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi məlumat yayıb.

    Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Baş İdarəsinə məxsus yanğınsöndürmə təyyarəsi ilə əlaqənin kəsildiyini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Nazirlik iki AT802 yanğınsöndürmə təyyarəsinin texniki xidmət üçün Xorvatiyaya yola düşdüyünü, lakin onlardan biri ilə əlaqənin kəsildiyini bildirib.

    "Təyyarələr bu gün Türkiyə vaxtı ilə saat 17:38-də (GMT+3) Zaqreb Hava Limanına yenidən havaya qalxıb və əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən geri qayıdıb. Təyyarələrimizdən biri geri dönmə zamanı Rejika Hava Limanına eniş edib, Türkiyə vaxtı ilə saat 18:25-dədigər təyyarə ilə radio əlaqəsi kəsilib", - nazirliyin açıqlamasında bildirilir.

    Nazirlik itkin düşmüş təyyarənin və pilotunun yerini müəyyən etmək üçün Xorvatiya hakimiyyəti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə axtarış-xilasetmə işlərinə başlandığını açıqlayıb.

