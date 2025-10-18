Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с Азербайджаном

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 23:55
    Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

    Report сообщает, что об этом в соцсети Х написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

    "Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 34-й годовщиной восстановления независимости. Мы продолжим идти плечом к плечу в соответствии с исторически заложенными братскими и дружественными узами", - подчеркнул министр.

