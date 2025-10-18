Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с Азербайджаном
В регионе
- 18 октября, 2025
- 23:55
Турция продолжит поддерживать Азербайджан.
Report сообщает, что об этом в соцсети Х написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
"Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 34-й годовщиной восстановления независимости. Мы продолжим идти плечом к плечу в соответствии с исторически заложенными братскими и дружественными узами", - подчеркнул министр.
Последние новости
00:18
Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца годаВ регионе
23:55
Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с АзербайджаномВ регионе
23:23
Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотикамиДругие страны
23:13
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человекДругие страны
22:58
"Бавария" победила "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболуФутбол
22:43
Демонстранты освободили проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси - ОБНОВЛЕНОВ регионе
22:25
Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдаунаДругие страны
22:09
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"Формула 1
21:57