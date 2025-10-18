Türkiyəli nazir: Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyik
- 18 oktyabr, 2025
- 23:43
Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı "X"dəki səhifəsində yazıb.
"Can Azərbaycanı Müstəqilliyinin Bərpası Gününün 34-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Tarixə köklənmiş qardaşlığımız və gələcəyə uzanan sarsılmaz dostluğumuzla hər zaman çiyin-çiyinə getməyə davam edəcəyik", - nazir vurğulayıb.
