    Турецкий БПЛА Bayraktar KIZILELMA впервые в истории военной авиации поразил воздушную цель

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 11:56
    Турецкий беспилотник самолетного типа Bayraktar KIZILELMA в ходе испытаний на полигоне Синоп на севере Турции впервые в истории военной авиации поразил воздушную реактивную цель ракетой "воздух-воздух".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

    Большинство проектов беспилотных боевых самолетов по всему миру в основном разрабатываются для выполнения задач "воздух-земля".

    "В то время как ни одна беспилотная платформа в мире еще не достигла возможности стрельбы "воздух-воздух", Bayraktar KIZILELMA этим выстрелом открыл новую эру в истории авиации, став первой и единственной в мире платформой, доказавшей способность вести воздушный бой", - приводит агентство заявление компании-разработчика аппарата Baykar Makina.

    В ходе испытаний также были задействованы пять истребителей F-16, а также другой беспилотник производства Baykar Makina Bayraktar AKINCI 5-й истребительной авиабазы Мерзифон.

    Согласно сценарию, реактивная беспилотная цель была обнаружена и взята на сопровождение установленным на Bayraktar KIZILELMA радаром MURAD AESA, разработанным компанией ASELSAN. После точной маркировки цели радаром, KIZILELMA выпустил ракету GÖKDOĞAN класса "воздух-воздух" для стрельбы за пределами визуальной видимости. Ракета поразила реактивную цель прямым попаданием.

    Таким образом, Bayraktar KIZILELMA впервые уничтожил реактивную воздушную цель, атаковав ее ракетой "воздух-воздух".

