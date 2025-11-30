"Bayraktar Kızılelma" tarixə düşüb
- 30 noyabr, 2025
- 11:34
Türkiyənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi olan "Bayraktar Kızılelma" növbəti tarixi uğura imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" mlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Bayraktar Kızılelma" Sinop sahillərində həyata keçirilən sınaqda görmə məsafəsindən uzaqda hava-hava raketi ilə reaktiv mühərrikli hava hədəfini vurub. Beləliklə, "Bayraktar Kızılelma" dünyada bunu edən ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi olub.
Ssenariyə uyğun olaraq buraxılan yüksək sürətli reaktiv mühərrikli hədəf dronu, "Bayraktar Kızılelma" üzərində yerləşən ASELSAN müdafiə sənayesi şirkətinin hazırladığı URAD AESA radarı tərəfindən aşkar edilib və izlənilib.
Radar hədəfi dəqiq müəyyən etdikdən sonra pilotsuz döyüş təyyarəsi qanadının altında daşıdığı GÖKDOĞAN Beyond Visual Range hava-hava raketini atıb. Atılan raket reaktiv mühərrikli hədəfi vurub.
Dünyadakı pilotsuz döyüş təyyarələri layihələrinin böyük əksəriyyəti əsasən havadan yerə missiyalar üçün nəzərdə tutulub. Odur ki, bu günə qədər hələ heç bir pilotsuz platforma havada olan hədəfə atəş açmaq qabiliyyətinə nail olmayıb. "Bayraktar Kızılelma" isə uğurlu sınaq nəticəsində ilk və yeganə platforma olmaqla aviasiya tarixində yeni bir dövrə qədəm qoyub.
İlk dəfə 2022-ci ilin avqustunda Samsun şəhərində keçirilən "Teknofest" aerokosmik sərgisində təqdim olunan "Kızılelma" Türkiyənin səsdən sürətli qırıcı PUA-sıdır və MIUS pilotsuz döyüş təyyarəsi kompleksi layihəsinin bir hissəsi kimi hazırlanıb. PUA-nın uçuş kütləsi təxminən 6 tondur ki, bunun da təxminən 2 tonu faydalı yükdür. "Kızılelma" 12 kilometr yüksəklikdə 5-6 saat uça bilir. Kompaniyanın məlumatına görə, SATCOM şəbəkəsi ilə işləmək qabiliyyəti sayəsində PUA-nın uçuş diapazonu məhdudiyyətsizdir.