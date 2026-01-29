Минобороны Турции: Турецкие ВС продолжают выполнять задачи в зоне операции "Источник мира"
В регионе
- 29 января, 2026
- 16:05
Министерство национальной обороны Турции опровергло информацию о якобы отводе подразделений Турецких вооруженных сил из ряда районов сирийской зоны операции "Barış pınarı" ("Источник мира").
Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное на сайте TRT Haber, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация не соответствует действительности.
В Минобороны подчеркнули, что Турецкие вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи в регионе во взаимодействии с правительством Сирии и не покидали занимаемые позиции. Ведомство также призвало не доверять дезинформации и ориентироваться исключительно на официальные источники.
