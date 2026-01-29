Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Минобороны Турции: Турецкие ВС продолжают выполнять задачи в зоне операции "Источник мира"

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 16:05
    Минобороны Турции: Турецкие ВС продолжают выполнять задачи в зоне операции Источник мира

    Министерство национальной обороны Турции опровергло информацию о якобы отводе подразделений Турецких вооруженных сил из ряда районов сирийской зоны операции "Barış pınarı" ("Источник мира").

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное на сайте TRT Haber, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация не соответствует действительности.

    В Минобороны подчеркнули, что Турецкие вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи в регионе во взаимодействии с правительством Сирии и не покидали занимаемые позиции. Ведомство также призвало не доверять дезинформации и ориентироваться исключительно на официальные источники.

    Турция Министерство обороны Сирия Barış pınarı Турецкие вооруженные силы
    Türkiyə MN: Silahlı qüvvələrimiz "Barış pınarı" bölgəsindən geri çəkilməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей