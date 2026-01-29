Türkiyə MN: Silahlı qüvvələrimiz "Barış pınarı" bölgəsindən geri çəkilməyib
29 yanvar, 2026
- 15:40
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Türk Silahlı Qüvvələrinin Suriyada "Barış pınarı" bölgəsindəki bəzi ərazilərdən geri çəkilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yayılan xəbərlər doğru deyil.
"Silahlı Qüvvələrimiz bölgədə Suriya hökuməti ilə koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlərini davam etdirir. Dezinformasiya xarakteri daşıyan bu cür qərəzli xəbərlərə etibar edilməməsi, yalnız rəsmi açıqlamaların nəzərə alınması vacibdir", - məlumatda vurğulanıb.
