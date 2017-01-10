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    Турецкие военнослужащие ликвидировали 19 членов ИГИЛ

    В результате авиаударов уничтожено 367 укреплений и убежищ террористов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Турецкая армия ликвидировала 19 членов террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает  Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции. 

    Согласно информации, в рамках антитеррористической операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимого турецкими военнослужащими в Сирии, были нанесены авиаудары, в результате которых было уничтожено 367 укреплений и убежищ террористов. 

    Отметим, что операция Fırat Kalkanı ВС Турции началась 24 августа 2016 года. 

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