Турецкие специалисты приступили к расследованию крушения военного самолета в Грузии
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 08:36
Турецкая поисково-спасательная и аварийно-следственная группа приступила к расследованию крушения военного транспортного самолета на территории Грузии, согласовав действия с властями этой страны.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.
Отмечается, что все находящиеся на борту C-130 погибли. Обломки воздушного судна были разбросаны по склонам вблизи монастыря Холагири и впервые обнаружены местными жителями.
Кроме того, в Грузии возбуждено уголовное дело в связи с возможным нарушением правил авиационной безопасности. Следственные мероприятия проводятся в координации и при прямой поддержке Турции и Азербайджана.
