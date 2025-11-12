Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Турецкие специалисты приступили к расследованию крушения военного самолета в Грузии

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 08:36
    Турецкие специалисты приступили к расследованию крушения военного самолета в Грузии

    Турецкая поисково-спасательная и аварийно-следственная группа приступила к расследованию крушения военного транспортного самолета на территории Грузии, согласовав действия с властями этой страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

    Отмечается, что все находящиеся на борту C-130 погибли. Обломки воздушного судна были разбросаны по склонам вблизи монастыря Холагири и впервые обнаружены местными жителями.

    Кроме того, в Грузии возбуждено уголовное дело в связи с возможным нарушением правил авиационной безопасности. Следственные мероприятия проводятся в координации и при прямой поддержке Турции и Азербайджана.

    авиакатастрофа Турция расследование Грузия C-130
