Турецкие СМИ: Пашинян в 2020 году проиграл войну, а в 2023 - мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проиграл войну в 2020-м году и мир в 2023-м.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проиграл войну в 2020-м году и мир в 2023-м.

Как сообщает Report об этом написала турецкая газета Karar.

В статье отмечается, что Армения, потерпевшая поражение в 44-дневной войне против Азербайджана и не тянущая на роль победителя в потенциально новой, вместо снижения напряженности на Лачынской дороге пытается ее усилить.

Также отмечается заявление Пашиняна в так называемую "годовщину независимости Карабаха", сепаратистского образования, не признанного, в том числе, и самой Арменией.

Пашинян печально известен заявлением 5 августа 2019 года "Карабах – это Армения и точка", которое затем 22 мая 2023 года трансформировалось в готовности признать территориальную целостность Азербайджана общей площадью 86,6 тысяч квадратных км, включая Карабах, говорится в материале.

"Что это? Неужели попытка вернуться к желанию ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана? Но надежды на возможность достижения мира не умерли окончательно", - пишет автор.