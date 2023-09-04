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Турецкие СМИ: Пашинян в 2020 году проиграл войну, а в 2023 - мир

Турецкие СМИ: Пашинян в 2020 году проиграл войну, а в 2023 - мир Премьер-министр Армении Никол Пашинян проиграл войну в 2020-м году и мир в 2023-м.
В регионе
4 сентября 2023 г. 11:43
Турецкие СМИ: Пашинян в 2020 году проиграл войну, а в 2023 - мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проиграл войну в 2020-м году и мир в 2023-м.

Как сообщает Report об этом написала турецкая газета Karar.

В статье отмечается, что Армения, потерпевшая поражение в 44-дневной войне против Азербайджана и не тянущая на роль победителя в потенциально новой, вместо снижения напряженности на Лачынской дороге пытается ее усилить.

Также отмечается заявление Пашиняна в так называемую "годовщину независимости Карабаха", сепаратистского образования, не признанного, в том числе, и самой Арменией.

Пашинян печально известен заявлением 5 августа 2019 года "Карабах – это Армения и точка", которое затем 22 мая 2023 года трансформировалось в готовности признать территориальную целостность Азербайджана общей площадью 86,6 тысяч квадратных км, включая Карабах, говорится в материале.

"Что это? Неужели попытка вернуться к желанию ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана? Но надежды на возможность достижения мира не умерли окончательно", - пишет автор.

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Версия на английском языке Turkish media: Pashinyan lost war in 2020, and peace in 2023
Версия на азербайджанском языке Türkiyə KİV: “Paşinyan 2020-ci ildə müharibəni, 2023-cü ildə sülhü uduzdu”

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