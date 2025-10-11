Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщника
В регионе
- 11 октября, 2025
- 10:26
В результате совместной операции МВД Турции и профильных структур Объединенных Арабских Эмиратов задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн, известный под прозвищем Дон Вито, и отвечавший за финансовые операции его преступной организации Хасан Лала.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети.
По его словам, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.
Установлено, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу под названием CHROOKE, а Хасан Лала занимался финансовыми делами структуры. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.
Последние новости
10:41
В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовностиДругие страны
10:27
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
10:26
Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщникаВ регионе
10:23
ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет ГрузиюФутбол
10:16
Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕФутбол
10:00
Фото
В Нахчыване загорелся легковой автомобильПроисшествия
09:59
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2025)Финансы
09:56
Почти 200 тысяч человек вернулись на север сектора Газа после прекращения огняДругие страны
09:44