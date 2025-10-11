Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщника

В результате совместной операции МВД Турции и профильных структур Объединенных Арабских Эмиратов задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн, известный под прозвищем Дон Вито, и отвечавший за финансовые операции его преступной организации Хасан Лала.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети.

По его словам, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.

Установлено, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу под названием CHROOKE, а Хасан Лала занимался финансовыми делами структуры. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.