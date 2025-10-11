Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщника

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 10:26
    Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщника

    В результате совместной операции МВД Турции и профильных структур Объединенных Арабских Эмиратов задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн, известный под прозвищем Дон Вито, и отвечавший за финансовые операции его преступной организации Хасан Лала.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети.

    По его словам, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.

    Установлено, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу под названием CHROOKE, а Хасан Лала занимался финансовыми делами структуры. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.

