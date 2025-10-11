İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 10:00
    BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) uyğun qurumları ilə həyata keçirdikləri birgə əməliyyat nəticəsində narkobaron Abdullah Alp Üstün (ləqəbi "Don Vito" ) və onunla eyni mütəşəkkil cinayətkarlıq təşkilatının maliyyə əməliyyatları üzrə "məsul şəxsi" Hasan Lala tutulub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verib.

    O bildirib ki, şübhəlilər oktyabrın 11-də səhər saatlarında Türkiyəyə ekstradisiya edilib.

    Məlumata görə, Abdullah Alp Üstünün "CHROOKE" adlandırılan mütəşəkkil cinayətkarlıq təşkilatının başçısı olduğu müəyyənləşib və barəsində qırmızı bülletenlə beynəlxalq axtarış elan olunub. Hasan Lala da həmin təşkilatda maliyyə əməliyyatlarından "məsul şəxs" olduğuna görə beynəlxalq axtarışa verilib.

    Türkiyə BƏƏ narkobaron ekstradisiya
    Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщника

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Biznes
    10:18

    Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürüb

    Hadisə
    10:15
    Foto

    İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıb

    İKT
    10:08

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    10:00

    BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    09:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)

    Maliyyə
    09:50

    ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edir

    Digər ölkələr
    09:49

    Azərbaycanın U-17 millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti