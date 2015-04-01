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    Освобожденный из заложников стамбульский прокурор умер в больнице - ОБНОВЛЕНО

    В ходе операции в здании суда были слышны выстрелы и взрыв

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Прокурор Селим Кираз, которого захватили в заложники в Стамбуле, умер от ранений в больнице.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель больницы.

    "Селим Кираз получил очень серьезное ранение. Мы ждали его здесь все время, всё было готово к любым ранениям и любому состоянию. У него остановилось сердце. Несмотря на все усилия наших врачей, мы не смогли его спасти", — заявил представитель больницы.

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    Правоохранители Стамбула освободили взятого в заложники прокурора Мехмета Селима Киреза.

    Как передает Report со ссылкой на Cumhuriyet, трое захвативших его преступников были убиты, сам заложник получил легкое ранение.

    В ходе операции по освобождению Кираза в здании суда были слышны выстрелы и взрыв.

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