Освобожденный из заложников стамбульский прокурор умер в больнице - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Прокурор Селим Кираз, которого захватили в заложники в Стамбуле, умер от ранений в больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель больницы.

"Селим Кираз получил очень серьезное ранение. Мы ждали его здесь все время, всё было готово к любым ранениям и любому состоянию. У него остановилось сердце. Несмотря на все усилия наших врачей, мы не смогли его спасти", — заявил представитель больницы.

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Правоохранители Стамбула освободили взятого в заложники прокурора Мехмета Селима Киреза.

Как передает Report со ссылкой на Cumhuriyet, трое захвативших его преступников были убиты, сам заложник получил легкое ранение.

В ходе операции по освобождению Кираза в здании суда были слышны выстрелы и взрыв.