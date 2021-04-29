Турецкие беспилотники ликвидировали 5 террористов в Ираке

Террористы были уничтожены беспилотниками

На 5-й день операции турецких вооруженных сил "Пенче-Шимшек” и "Пенче-Йылдырым" на севере Ирака были нейтрализованы 5 боевиков террористической группировки РКК.

Как передает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Террористы были уничтожены беспилотниками. Таким образом, число террористов, нейтрализованных в ходе операций на севере Ирака, достигло 42.

Отметим, что операция началась 24 апреля.