Турецкие беспилотники ликвидировали 5 террористов в Ираке

На 5-й день операции турецких вооруженных сил "Пенче-Шимшек” и "Пенче-Йылдырым" на севере Ирака были нейтрализованы 5 боевиков террористической группировки РКК.
Как передает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.
Террористы были уничтожены беспилотниками. Таким образом, число террористов, нейтрализованных в ходе операций на севере Ирака, достигло 42.
Отметим, что операция началась 24 апреля.
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.#MSB#TSKpic.twitter.com/3YFziLM2Y2