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Турецкие беспилотники ликвидировали 5 террористов в Ираке

Турецкие беспилотники ликвидировали 5 террористов в Ираке Террористы были уничтожены беспилотниками
В регионе
29 апреля 2021 г. 12:00
Турецкие беспилотники ликвидировали 5 террористов в Ираке
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На 5-й день операции турецких вооруженных сил "Пенче-Шимшек” и "Пенче-Йылдырым" на севере Ирака были нейтрализованы 5 боевиков террористической группировки РКК.

Как передает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Террористы были уничтожены беспилотниками. Таким образом, число террористов, нейтрализованных в ходе операций на севере Ирака, достигло 42.

Отметим, что операция началась 24 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə PUA-ları İraqda 5 terrorçunu məhv edib

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