"Турецкие авиалинии" выступили с заявлением относительно полетов в районе землетрясения

Действующие в Кахраманмараше, Газиантепе, Малатье и Адыямане аэропорты могут использоваться только для перевозок гуманитарной помощи и поисково-спасательных групп в регионы, где произошло землетрясение.

Действующие в Кахраманмараше, Газиантепе, Малатье и Адыямане аэропорты могут использоваться только для перевозок гуманитарной помощи и поисково-спасательных групп в регионы, где произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети советник по медиа авиакомпании "Турецкие авиалинии" Яхья Устун.

Граждане, желающие добраться до регионов, где произошло землетрясение, могут воспользоваться рейсами "Турецких авиалиний" в Адану, Элязыг и Диярбакыр, говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541 человек, 9 733 получили ранения.