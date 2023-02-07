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"Турецкие авиалинии" выступили с заявлением относительно полетов в районе землетрясения

"Турецкие авиалинии" выступили с заявлением относительно полетов в районе землетрясения Действующие в Кахраманмараше, Газиантепе, Малатье и Адыямане аэропорты могут использоваться только для перевозок гуманитарной помощи и поисково-спасательных групп в регионы, где произошло землетрясение.
В регионе
7 февраля 2023 г. 02:43
Турецкие авиалинии выступили с заявлением относительно полетов в районе землетрясения

Действующие в Кахраманмараше, Газиантепе, Малатье и Адыямане аэропорты могут использоваться только для перевозок гуманитарной помощи и поисково-спасательных групп в регионы, где произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети советник по медиа авиакомпании "Турецкие авиалинии" Яхья Устун.

Граждане, желающие добраться до регионов, где произошло землетрясение, могут воспользоваться рейсами "Турецких авиалиний" в Адану, Элязыг и Диярбакыр, говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541 человек, 9 733 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Türk Hava Yolları zəlzələ bölgəsindəki uçuşlarla bağlı açıqlama yayıb

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