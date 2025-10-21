Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 21:47
    Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

    Срок службы турецких военнослужащих в Ливане в рамках Временной оперативной группы Организации Объединенных Наций (UNIFIL) продлен еще на два года.

    Как сообщает Report, соответствующий указ президента Турции был одобрен парламентом страны на пленарном заседании.

    В последний раз этот срок был продлен на один год в 31 октябре 2024 года.

    Турция армия Ливан парламент
    Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaq

    Последние новости

    21:59

    Прокурор Парижа: Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро

    Другие страны
    21:53

    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

    Происшествия
    21:47

    Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

    В регионе
    21:44

    Вэнс: Возвращение тел израильских заложников из Газы займет время

    Другие страны
    21:35

    ЕС укрепляет сотрудничество со странами Черноморского, Южнокавказского и Центральноазиатского регионов

    Другие страны
    21:33

    Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

    Другие страны
    21:21

    Управление: В средней школе № 128 в Баку пожара не было

    Наука и образование
    21:11
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Внешняя политика
    21:05

    Кобахидзе: Мир между Ереваном и Баку придаст импульс региональному сотрудничеству

    В регионе
    Лента новостей