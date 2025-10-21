Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

Срок службы турецких военнослужащих в Ливане в рамках Временной оперативной группы Организации Объединенных Наций (UNIFIL) продлен еще на два года.

Как сообщает Report, соответствующий указ президента Турции был одобрен парламентом страны на пленарном заседании.

В последний раз этот срок был продлен на один год в 31 октябре 2024 года.