Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaq
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 21:25
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Livandakı xidmət müddəti daha iki il müddətinə uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Müvəqqəti Qüvvələri (UNIFIL) çərçivəsində Livandakı türk əsgərlərinin xidmət müddətinin daha iki il uzadılması ilə bağlı prezident təklifi Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilib.
Son xəbərlər
21:38
"Qarabağ"ın futbolçusu: "Atletik"ə qarşı layiqli mübarizə aparmaq istəyirik"Futbol
21:31
KİV: Avropa və Ukrayna müharibəni bitirmək üçün 12 bəndlik plan hazırlayırDigər ölkələr
21:25
Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaqRegion
21:08
Video
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
21:04
BŞTİ: 128 nömrəli tam orta məktəbdə yanğın olmayıbElm və təhsil
21:00
Qurban Qurbanov: "Atletik"lə matçda futbolçular çox hərəkət etməli olacaqlar"Futbol
21:00
Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcəkRegion
20:59
Viktor Orban Aİ Şurasının iclasında səs hüququnu Fitsoya veribDigər ölkələr
20:49