    Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaq

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 21:25
    Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaq

    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Livandakı xidmət müddəti daha iki il müddətinə uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Müvəqqəti Qüvvələri (UNIFIL) çərçivəsində Livandakı türk əsgərlərinin xidmət müddətinin daha iki il uzadılması ilə bağlı prezident təklifi Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilib.

