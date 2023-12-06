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Турция ждет поставок F-16 в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО

Турция ждет поставок F-16 в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО Анкара рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО.
В регионе
6 декабря 2023 г. 22:28
Турция ждет поставок F-16 в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО

Анкара рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции. Давайте сделаем эти шаги одновременно", - приводит агентство его слова.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsveçin NATO-ya qəbuluna cavab olaraq ABŞ-dan “F-16”lar istəyib

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