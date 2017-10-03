Турция выступила против санкций в отношении Ирана

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Анкара выступает против политики санкций по отношению к Ирану. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

"Мы критикуем Иран, где он неправ, и поддерживаем его, когда он прав. Политика санкций – это неправильно. Загонять Иран в угол, или если каким-то странам он не нравится, и они его хотят убрать, – это ужасная ошибка. Разве нам Иран враг? Нисколько", — заявил Чавушоглу.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.