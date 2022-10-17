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Турция выразила готовность к переговорам с Арменией на любых платформах

Турция выразила готовность к переговорам с Арменией на любых платформах Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара готова к диалогу с Арменией на любых платформах и является искренней в процессе нормализации с ней отношений.
В регионе
17 октября 2022 г. 15:20

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара готова к диалогу с Арменией на любых платформах и является искренней в процессе нормализации с ней отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

"Мы готовы к переговорам с Арменией на любых платформах, не видим преград, которые бы мешали диалогу", - сказал турецкий министр на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Чавушоглу подтвердил, что спецпредставители двух стран по урегулированию отношений отныне будут проводить встречи не на территории третьих стран, как прежде, а в Турции или в Армении. "Спецпредставители сами договорятся, где и когда им встречаться, не за чем ездить в третьи страны", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Türkiyə Ermənistanla əlaqələrin normallaşmasında səmimidir"

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