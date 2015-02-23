Турция выдворила 1,4 тыс. человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В одиночку Турция не сможет справиться с пресечением пополнения рядов боевиков "Исламского государства" (ИГ) иностранными бойцами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"К настоящему времени мы выдворили 1,4 тыс. человек, считающихся иностранными наемниками. Но в одиночку нам с этой проблемой не справиться. Мы наблюдали, насколько варварской является террористическая деятельность ИГ, и, к сожалению, продолжаем это видеть", - заявил Калын.