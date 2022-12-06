Турция выдвинула ультиматум Греции из-за ситуации с Эгейскими островами

Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит "провокационные действия".

Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит "провокационные действия".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно", - сказал Чавушоглу.

Турецкие СМИ отмечают, что Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре сочли, что переброска военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.

Чавушоглу указал, что "если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов".

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.