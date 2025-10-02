Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана
02 октября, 2025
- 17:42
Турция ввела санкции против 20 иранских физических лиц, а также заморозила активы, банковские счета и арестовала имущество 18 иранских учреждений.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, соответствующее решение было принято после восстановления международных санкций против Ирана.
Согласно информации, под турецкие санкции попала Организация атомной энергии Ирана и такие учреждения, как банк "SEPAH".
Отметим, что Совет Безопасности ООН утвердил санкции против Ирана. Ограничения, введенные Турцией, также основаны на этом решении.
