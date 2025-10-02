Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 17:42
    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    Турция ввела санкции против 20 иранских физических лиц, а также заморозила активы, банковские счета и арестовала имущество 18 иранских учреждений.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, соответствующее решение было принято после восстановления международных санкций против Ирана.

    Согласно информации, под турецкие санкции попала Организация атомной энергии Ирана и такие учреждения, как банк "SEPAH".

    Отметим, что Совет Безопасности ООН утвердил санкции против Ирана. Ограничения, введенные Турцией, также основаны на этом решении.

    Иран Турция санкции
    Türkiyə İranın fiziki və hüquqi şəxslərinə sanksiya tətbiq edib

    Последние новости

    18:49
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:47

    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

    Инфраструктура
    18:46

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    18:33

    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    18:20
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан совместно примут молодежный чемпионат мира по футболу

    Индивидуальные
    18:18

    III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    18:12

    Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене

    Внешняя политика
    18:02

    Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

    Инфраструктура
    Лента новостей