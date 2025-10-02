Türkiyə İranın fiziki və hüquqi şəxslərinə sanksiya tətbiq edib
- 02 oktyabr, 2025
- 17:31
Türkiyə İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların bərpasından sonra 20 iranlı fiziki şəxsə sanksiya qoyub və İslam Respublikasının 18 qurumunun aktivləri, bank hesablarını dondurub, əmlaklarını həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onların arasında İranın Atom Enerji Təşkilatı və "Sepah" bankı kimi qurumlar da var.
Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaları təsdiqləyib. Türkiyənin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər də bu qərara əsaslanır.
