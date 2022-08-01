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Турция возвращает свои военные самолеты из Киева

Турция возвращает свои военные самолеты из Киева Два самолета ВВС Турции, которые находятся под Киевом, в скором времени смогут вернуться из Украины в базы постоянной дислокации.
В регионе
1 августа 2022 г. 23:18
Турция возвращает свои военные самолеты из Киева

Два самолета ВВС Турции, которые находятся под Киевом, в скором времени смогут вернуться из Украины в базы постоянной дислокации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы обсуждаем этот вопрос и с Россией, и с Украиной. Самолеты вернутся при первом удобном случае. Не исключаю, что это может произойти в ближайшие дни", - добавил министр.

Напомним, что два самолета турецких ВВС А-400М с февраля 2022 года находятся в аэропорту Борисполь под Киевом. В ходе переговоров Х.Акара с украинскими и российскими властями неоднократно обсуждался вопрос их возвращения в Турцию.

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Версия на английском языке Turkiye to return its military aircraft from Kyiv 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbi təyyarələrini Kiyevdən geri qaytarır

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